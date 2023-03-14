Десантники РФ рассказали, почему не используют окопы противника

Продвижение десантников идет планомерно, и события под Кременной не форсируют, в приоритете не скорость, а сохранение жизней наших солдат.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

На Кременском направлении продолжается наступление российских десантников. Каждый день продвижение составляет около 300 метров. Бои идут за каждый окоп, за каждый блиндаж.

Схематично продвижение наших войск в этих лесах выглядит так: сначала разведгруппы выявляют опорные пункты и укрепления националистов, затем их обрабатывает артиллерия, после чего штурмовые отряды обхватывают позиции противника с двух сторон, отрезая пути к отступлению и зачищают участок.

До позиций националистов на переднем крае иногда не более 150 метров. При этом недостаточно выбить противника с занимаемых позиций, нужно закрепиться на новом рубеже - окапываются бойцы тут же, прямо под огнем неприятеля.

Как рассказывает военнослужащий полка ВДВ с позывным «Малой», иногда приходится окапываться прямо под огнем неприятеля. Однажды он успел зарыться под пулеметным обстрелом всего на 10 сантиметров, но даже такая небольшая ямка спасла ему жизнь - прилетели коптеры противника и начался минометный обстрел.