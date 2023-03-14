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Десантники РФ рассказали, почему не используют окопы противника

Валентин Гвоздев
07:50 14.03.2023
Продвижение десантников идет планомерно, и события под Кременной не форсируют, в приоритете не скорость, а сохранение жизней наших солдат.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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На Кременском направлении продолжается наступление российских десантников. Каждый день продвижение составляет около 300 метров. Бои идут за каждый окоп, за каждый блиндаж.

Схематично продвижение наших войск в этих лесах выглядит так: сначала разведгруппы выявляют опорные пункты и укрепления националистов, затем их обрабатывает артиллерия, после чего штурмовые отряды обхватывают позиции противника с двух сторон, отрезая пути к отступлению и зачищают участок.

До позиций националистов на переднем крае иногда не более 150 метров. При этом недостаточно выбить противника с занимаемых позиций, нужно закрепиться на новом рубеже - окапываются бойцы тут же, прямо под огнем неприятеля.

Как рассказывает военнослужащий полка ВДВ с позывным «Малой», иногда приходится окапываться прямо под огнем неприятеля. Однажды он успел зарыться под пулеметным обстрелом всего на 10 сантиметров, но даже такая небольшая ямка спасла ему жизнь - прилетели коптеры противника и начался минометный обстрел.

© ТРК «ЗВЕЗДА»

Когда к звукам артиллерийских разрывов добавляются автоматные очереди и гранатометные выстрелы - это значит, что начался штурм. Находясь всего в 700 метрах от линии соприкосновения, бойцы чувствуют себя в безопасности благодаря грамотно возведенным укреплениям.

Укрепления создают в сжатые сроки - всего за три дня. Окопы противника принципиально не используют.

«При отступлении противник минирует свои позиции. Ставятся противопехотные мины, растяжки. Поэтому в целях сохранения жизни личного состава мы не используем позиции противника. Плюс, естественно, что у противника свои позиции везде обозначены - они престрелены. Поэтому заводить личный состав на престреленные позиции чревато», - рассказал заместитель командира батальона с позывным «Маяк».

Поддерживает бойцов в наступлении необычный обитатель. В группе резерва среди десантников есть домашняя курица, которая совершенно не реагирует на звучащие где-то невдалеке разрывы. Зовут ее Галя, к десантникам она прибилась месяц назад и даже, когда ее отнесли в ближайшее село, сама вернулась на позиции. Она провожает бойцов на задание.

Ранее «Аллигаторы» разнесли пункт управления украинских боевиков и бронетехнику врага. Ударные вертолеты Ка-52 нанесли удары по противнику управляемыми и неуправляемыми ракетами. Часть из них была выпущена с кабрирования. 

Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов.

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