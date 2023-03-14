Десантники РФ рассказали, почему не используют окопы противника
На Кременском направлении продолжается наступление российских десантников. Каждый день продвижение составляет около 300 метров. Бои идут за каждый окоп, за каждый блиндаж.
Схематично продвижение наших войск в этих лесах выглядит так: сначала разведгруппы выявляют опорные пункты и укрепления националистов, затем их обрабатывает артиллерия, после чего штурмовые отряды обхватывают позиции противника с двух сторон, отрезая пути к отступлению и зачищают участок.
До позиций националистов на переднем крае иногда не более 150 метров. При этом недостаточно выбить противника с занимаемых позиций, нужно закрепиться на новом рубеже - окапываются бойцы тут же, прямо под огнем неприятеля.
Как рассказывает военнослужащий полка ВДВ с позывным «Малой», иногда приходится окапываться прямо под огнем неприятеля. Однажды он успел зарыться под пулеметным обстрелом всего на 10 сантиметров, но даже такая небольшая ямка спасла ему жизнь - прилетели коптеры противника и начался минометный обстрел.