Москвичей к концу недели ожидает ночное похолодание

Начиная с пятницы в Московский регион придет похолодание. Небо будет ясное, с пятницы по воскресенье в ночные часы ожидаются заморозки от -1 до -3 градусов.

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Метеорологи сообщили, что на этой неделе в ночные часы в столице России ожидается температура с отрицательными значениями. Похолодание будет заметно, начиная с ночи на пятницу - температура воздуха будет колебаться от 1 до 3 градусов ниже нуля.

До пятницы в Москве будет наблюдаться теплая комфортная погода. Также пройдут кратковременные дожди. Об этом «360» рассказал специалист прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.

«С понедельника до четверга нас ожидает аномально теплая погода с температурами от +12 до +17 градусов в Москве и области, без существенных осадков. Небольшие кратковременные дожди в Подмосковье могут пройти в понедельник и вторник в течение дня. Они будут летнего характера, совсем кратковременные, никаких угроз не несут», - сообщил он.

Начиная со среды вновь восстановится малооблачная и ясная погода. Температура ночью также будет довольно теплой - от 3 до 7 градусов выше нуля.

«А вот с пятницы начнется заток холодного арктического воздуха, в Московский регион придет похолодание. В пятницу днем максимальная температура составит +6…+8 градусов. При ясном небе с пятницы по воскресенье в ночные часы ожидаются заморозки от -1 до -3 градусов», - пояснил представитель «Метео-ТВ».

При этом Ильин пояснил, что в ночь на Пасху, 16 апреля, «можно смело рассчитывать на 11-13 градусов тепла».

Ранее метеоролог Роман Вильфанд заявил, что в Москве похолодает к Пасхе. Представитель Гидрометцентра РФ указал, что столбик термометра поднимется до отметки 15-18 градусов выше нуля и достигнет максимума в среду, 12 апреля. Затем начнется понижение температуры воздуха с существенным похолоданием к субботе.