Песков заявил, что Вашингтон давно следит за лидерами других стран

По словам Пескова нельзя исключать возможность слежки США за Зеленским.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря про публикацию о слежке США за президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил, что Вашингтон давно следит за лидерами других стран, в первую очередь европейских.

По словам официального представителя Кремля, нельзя исключать возможность слежки американцев за Зеленским.

«Это неоднократно всплывало, вызывало разные скандальные ситуации, поэтому этого нельзя исключать», - сказал Песков.

Ранее появилась информация, что секретные документы Пентагона, которые просочились в Сеть, раскрывают, что Вашингтон вел слежку за президентом Украины Владимиром Зеленским. Телеканал CNN также сообщил, что украинские чиновники разочарованы произошедшим.