Опубликованы кадры с места массового отравления в пункте выдачи в Москве

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Опубликованы кадры с места, где произошло массовое отравление в пункте выдачи в Москве. Корреспондент телеканала «Звезда» Алексей Кошкин побывал на месте происшествия.

Шлагбаум, куда заезжают автомобили с грузом и принимаются посылки на данный момент закрыт. На месте работают спецслужбы. Однако можно заметить, что перед входом в пункт выдачи стоят ведра и раскрыты двери - показатель того, что идет обработка помещения.

Напомним, что посетители пункта выдачи в Москве пожаловались на жжение в глазах и першение в горле после того, как сотрудник уронил посылку, в которой что-то разбилось. На данный момент на месте инцидента работают экстренные службы, полиция и МЧС.