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Гидрографы применили надводный беспилотник во время экспедиции «Помни войну»

15:35 10.04.2023
Гидрографическая служба Северного флота приступила к реализации плана третьего сезона комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Гидрографы применили беспилотный надводный аппарат «Калан» во время экспедиции Северного флота и Русского географического общества (РГО) «Помни войну». Безэкипажный гидрографический комплекс на базе беспилотного водного аппарата используется для выполнения съемки рельефа дна.

Поисковые работы проходят в Кольском заливе. Как отметил научный руководитель экспедиции начальник отдела гидрографической службы Северного флота Алексей Корнис, ведется поиск самолетов типа «Бостон», потерпевших крушение в годы Великой Отечественной, а также проверяется одна из версий по магнитным авиационным минам, которые устанавливала фашистская авиация у порта Мурманск.

По словам гендиректора научно-производственной компании Светланы Дунчевской, отечественные аппараты работают вдвое дольше китайских аналогов - по восемь часов без перерыва.

Участники экспедиции активно используют телеуправляемые подводные аппараты «Марлин». Они видят подводные объекты, которые потом обследуют водолазы.

В общей сложности в текущем году запланировано проведение 12 этапов экспедиций по поиску затонувших в годы Великой Отечественной войны кораблей, судов и других объектов. Поиски будут вестись в акваториях Белого, Карского и Баренцева морей.

Ранее в программе «Военная приемка» мы рассказывали, как во времена Великой Отечественной красноармейцы противостояли танкам нацистов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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