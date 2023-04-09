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Бутылкометы, ампулометы и 20-мм ружья: как во времена Великой Отечественной противостояли танкам

Владимир Расходчиков
16:02 09.04.2023
В сражениях с танками фашистских захватчиков советские воины применяли различные средства, которые эффективно поражали бронетехнику.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В годы Великой Отечественной войны проводились работы по поиску уязвимых мест танков. Одним из самых эффективных средств противостояния им стала противотанковая пушка. На вооружение тогда были приняты 14,5-мм противотанковые ружья ПТРД (противотанковое однозарядное ружье Дегтярева) и ПТРС (противотанковое самозарядное ружье Симонова). Для увеличения эффекта пробиваемости прорабатывалась идея более мощного 20-мм боеприпаса, который оказался неэффективным из-за того, что при стрельбе мог контузить стрелка. Об этом в эфире «Военной приемки» рассказал научный сотрудник музея Отечественной военной истории Василий Заболотный.

«Фактически за основу конструкции этого тяжелого ружья был взят казенник от 45-мм пушки, но повернутый на 90 градусов. Взведя рукоять затвора мы получаем открывшийся затвор и справа находилось казенное окно, в которое вкладывался патрон для выстрела», - рассказал Заболотный.

В то же время разрабатывались способы эффективного поражения танков противотанковыми гранатами и огнесмесями. Для стрельбы ими на более далекие расстояние на винтовку Мосина устанавливались специальные ампулометы и бутылкометы. Бутылка с огнесмесью выстреливалась благодаря действию холостого патрона. Но у этого метода был один главный минус - дальность выстрела все равно была недостаточно далекой. 

В итоге самым эффективным средством против танков во время Великой Отечественной войны стала противотанковая пушка. Именно на нее приходится большая часть уничтоженной в то время бронетехники, заявил замдиректора музея Отечественной военной истории Александр Зайцев в эфире «Военной приемки».

«Несмотря на противотанковые ружья, гранаты, и прочие средства противотанковой борьбы, главным врагом танка, конечно же, была противотанковая пушка. По статистике Второй мировой войны, порядка 90% уничтоженной бронетехники - это действия как раз танковой артиллерии, либо другой бронетехники. Ну, суть все равно - артиллерийский выстрел», - объяснил Зайцев.

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