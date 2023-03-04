Число жертв землетрясений в Турции приблизилось к 46 тысячам

По словам главы турецкого МВД, всего обрушилось 26 300 зданий.

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Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу проинформировал, что количество жертв масштабных землетрясений в стране приблизилось к 46 тысячам. Об этом глава МВД республики рассказал в эфире телеканала TRT.

«Число жертв возросло до 45 968. Из них 4 267 - это граждане Сирии», - сказал министр.

Сойлу добавил, что с момента первого бедствия произошло свыше 13 тысяч повторных толчков. По его словам, в общей сложности обрушилось 26 300 зданий.

Напомним, Турция оказалась в эпицентре землетрясения разрушительной силы 6 февраля. В пострадавших районах уничтожено более 84 000 зданий. После трагедии в стране начались массовые аресты подрядчиков, проводивших строительство зданий.