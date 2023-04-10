Автоэксперт Сажин оценил предложение смягчить наказание за отсутствие бумажных документов

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В Государственной думе РФ подготовили законопроект о смягчении наказания за отсутствие при себе у водителя регистрационных документов на автомобиль. Автоэксперт Владимир Сажин объяснил «Звезде», что это связано с цифровизацией документов - из-за того, что все необходимые данные хранятся в электронной базе, в будущем наказание может быть и вовсе отменено.

«Отсутствие наказания за совершение административного правонарушения, конечно, будет расслаблять автовладельцев. С другой стороны, если за рулем находится собственник, документы находятся в базе, то такое наказание вообще нужно отменить. Тем более когда мы переходим в век цифровых технологий и у нас уже документы предъявляются в электронном виде», - отметил Сажин.

Также переход на «цифру» облегчит работу каршеринговых сервисов, так как пропадет необходимость хранить в автомобиле бумажные документы. По мнению эксперта, в ближайшем будущем бумажные автодокументы канут в Лету - все зависит от обеспечения сотрудников ГИБДД доступом к Сети на всех участках автодорог.

Ранее член экспертного совета Государственной думы по цифровой экономике Арсений Поярков рассказал о преимуществах электронной версии паспорта. По мнению эксперта, переход на цифровые паспорта - логичный шаг, учтивая постепенный переход документооборота в электронный формат.