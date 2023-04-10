Комитет ГД РФ одобрил поправку, приговаривающую к пожизненному лишению свободы за госизмену
Депутаты приняли соответствующую поправку.
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Комитет Государственной Думы РФ одобрил поправки о госизмене. Теперь за предательство Родины можно получить пожизненное заключение.
Во время состоявшегося заседания было предложено рассмотреть данные поправки в четверг, 13 апреля. С данным заявлением выступил глава комитета Павел Крашенинников. Информацию приводит РИА Новости.
Ранее приводилась информация, что Госдума рассмотрит поправки о пожизненном заключении за госизмену. Тогда председатель комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев уточнил, что поправки в российский Уголовный кодекс подготовлены к уже принятому в первом чтении законопроекту. Он добавил, что это значит, что их можно будет рассмотреть оперативно.