В стране и мире Комитет ГД РФ одобрил поправку, приговаривающую к пожизненному лишению свободы за госизмену Марина Крижановская Депутаты приняли соответствующую поправку. © Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда Читайте нас на: Комитет Государственной Думы РФ одобрил поправки о госизмене. Теперь за предательство Родины можно получить пожизненное заключение. Во время состоявшегося заседания было предложено рассмотреть данные поправки в четверг, 13 апреля. С данным заявлением выступил глава комитета Павел Крашенинников. Информацию приводит РИА Новости. Ранее приводилась информация, что Госдума рассмотрит поправки о пожизненном заключении за госизмену. Тогда председатель комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев уточнил, что поправки в российский Уголовный кодекс подготовлены к уже принятому в первом чтении законопроекту. Он добавил, что это значит, что их можно будет рассмотреть оперативно. Экспертное мнение и аналитика