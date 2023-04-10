В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Глава МВД Германии Фезер пригрозила отказом в выдаче виз спортсменам из РФ

Игнат Далакян
11:10 10.04.2023
По словам Фезер, посредством выдачи виз страны могут контролировать вопрос участия спортсменов из РФ в международных соревнованиях.
Глава МВД Германии Фезер пригрозила отказом в выдаче виз спортсменам из РФ
© Фото: Wolfgang Kumm, dpa, Globallookpress
Читайте нас на:

Глава Министерства внутренних дел Германии Нэнси Фезер грозит отказать в выдаче виз российским спортсменам, если спортивные федерации согласятся с рекомендациями Международного олимпийского комитета допустить их к состязаниям.

Глава МВД Германии считает, что государства не должны соглашаться на допуск спортсменов из России к соревнованиям, которые проводятся на их территории. Согласно ее словам, страны, в которых проходят крупные спортивные соревнования, посредством выдачи виз могут контролировать, смогут ли спортсмены из РФ «действительно участвовать».

Фезер отметила, что, когда подобные международные состязания будут организованы в Германии, они будут действовать «соответствующим образом».

Ранее сборная Британии по боксу заявила, что не станет участвовать в чемпионате мира по боксу IBA среди мужчин, который будет проходить в Узбекистане. Такое решение было связано с решением IBA о допуске российских спортсменов к соревнованию под своим флагом.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:13 В стране и мире
Комитет ГД РФ одобрил поправку, приговаривающую к пожизненному лишению свободы за госизмену
11:49 В стране и мире
Секретные документы США содержали сценарии поставок Израилем Украине летального оружия
11:15 В стране и мире
Видео
Мишустин заявил о продлении упрощенного поступления в вузы РФ россиян, обучавшихся за границей
10:40 В стране и мире
CNN: США шпионили за Зеленским
09:56 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры задержания в Подмосковье членов наркокартеля с крупной партией кокаина
Популярное
ТАСС: Костомаров готовится к плановому протезированию
Видео
В МВД показали, как троллейбус наехал на актрису дубляжа Шульман в Петербурге
Песков рассказал, что Путин приглашал Лукашенко в свою квартиру в Кремле
Видео
В Казани с рейса в Таиланд сняли курящего и матерящегося пассажира
В Польше показали «золотой» поезд, на котором приехал Зеленский
Расплавившееся ядерное топливо и обломки реактора снял робот под первым реактором «Фукусимы-1»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.