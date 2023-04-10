Глава МВД Германии Фезер пригрозила отказом в выдаче виз спортсменам из РФ

По словам Фезер, посредством выдачи виз страны могут контролировать вопрос участия спортсменов из РФ в международных соревнованиях.

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Глава Министерства внутренних дел Германии Нэнси Фезер грозит отказать в выдаче виз российским спортсменам, если спортивные федерации согласятся с рекомендациями Международного олимпийского комитета допустить их к состязаниям.

Глава МВД Германии считает, что государства не должны соглашаться на допуск спортсменов из России к соревнованиям, которые проводятся на их территории. Согласно ее словам, страны, в которых проходят крупные спортивные соревнования, посредством выдачи виз могут контролировать, смогут ли спортсмены из РФ «действительно участвовать».

Фезер отметила, что, когда подобные международные состязания будут организованы в Германии, они будут действовать «соответствующим образом».

Ранее сборная Британии по боксу заявила, что не станет участвовать в чемпионате мира по боксу IBA среди мужчин, который будет проходить в Узбекистане. Такое решение было связано с решением IBA о допуске российских спортсменов к соревнованию под своим флагом.