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Мишустин подписал постановление о бесплатном обучении желающих работать в ОПК

Анастасия Бобылева
11:16 15.03.2023
На эти цели будет направлено более 700 миллионов рублей.
Мишустин подписал постановление о бесплатном обучении желающих работать в ОПК
© Фото: Дмитрий Астахов, РИА Новости
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В России можно будет бесплатно получить дополнительное образование или пройти профессиональное обучение для работы в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) страны. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.

«Граждане, ищущие работу, смогут пройти бесплатное профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование для дальнейшего трудоустройства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса», - говорится на сайте кабмина, где был опубликован документ.

Также отмечается, что на эти цели будет выделено свыше 700 миллионов рублей, что позволит обучить более 12 тысяч человек.

Ранее главе Минпромторга Денису Мантурову поручили представить идеи по запуску специальной программы льготной аренды для работников оборонно-промышленного комплекса.

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