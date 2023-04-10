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Бойцы ВВО отточили навыки армейской тактической стрельбы в Приамурье

11:30 10.04.2023
Обучаемые передвигаются между боевыми позициями, ведут стрельбу стоя, лежа, с колена, а также в движении.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны показало видео с военнослужащими Восточного военного округа, которые совершенствуют навыки армейской тактической стрельбы в Амурской области.

Военнослужащие постоянно передвигаются от укрытия к укрытию, а также стреляют с разных положений: стоя, лежа, с колена, в движении. Воссоздана атмосфера реального боя, на кадрах виден дым, слышны звуки выстрелов.

Занятия проходят систематично и под руководством инструкторов с боевым опытом, в том числе в зоне спецоперации. К каждому военнослужащему применяется индивидуальный подход. После тренировки бойцы получают обратную связь от старших товарищей.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО «Град» в зоне СВО.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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