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В ГД РФ выступили за лицензирование деятельности блогеров, продающих курсы

Дарина Криц
10:28 10.04.2023
Указано, что жертвами недобросовестных блогеров часто становятся сотни тысяч граждан России и данная сфера деятельности в настоящее время не регулируется.
В ГД РФ выступили за лицензирование деятельности блогеров, продающих курсы
© Фото: Александр Астафьев, РИА Новости
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В Госдуме РФ выступили с инициативой регламентировать деятельность блогеров, которые продают населению тренинги по бизнесу. В частности, предлагается лицензировать онлайн-тренеров и определить орган исполнительной власти, который будет модерировать работу этих блогеров-тренеров.

С предложением выступила депутат, первый зампред Комитета ГД по просвещению Яна Лантратова. Со своими идеями она уже обратилась к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Информацию приводят «Известия», ознакомившиеся с соответствующим документом.

«По словам депутата, жертвами недобросовестных организаторов тренингов регулярно становятся сотни тысяч россиян, а сфера их деятельности в России сейчас никак не регулируется, поэтому привлечь к ответственности их невозможно. У Роспотребнадзора сегодня нет специальных механизмов борьбы с такими видами деятельности», - сообщает СМИ.

Отмечается, что также не существует критериев качества - требований к профессии блогера. В тексте обращения упоминаются несколько громких уголовных дел, связанных с уклонением от уплаты налогов со стороны лиц, занимающихся продажей дистанционных курсов и тренингов.

«Речь идет о супругах Чекалиных (не заплатили 300 миллионов рублей) и Александре Митрошиной (120 миллионов рублей). Также 21 марта 2023 года стало известно, что правоохранительные органы начали проверку в отношении Елены Блиновской, выдающей себя за бизнес-тренера», - цитирует издание текст документа.

Напомним, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) из-за неуплаты налогов с продажи фитнес-марафонов. Также дело возбуждено и в отношении ее супруга Артема Чекалина по фактам уклонения и пособничества в уклонении от уплаты налогов физическим лицом.

Следствие сообщило, что с июля 2020 года по июль 2022 года как индивидуальный предприниматель Чекалина применяла упрощенную систему налогообложения (УСН) с допустимым лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год.

Фитнес-марафоны принесли ей значительно больший доход, при этом систему налогообложения она не сменила, не желая уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ, привлекая к уклонению супруга и родственников.

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