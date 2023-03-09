В стране и мире В Нижневартовске задержали мужчину, удерживающего сына в заложниках Иван Линдеманн Ребенка освободили, он не пострадал. Против его отца возбудили уголовное дело по двум статьям. © Видео: HantyMoney, Telegram © Фото: nizhnevartovsk_chp, Telegram Читайте нас на: В Нижневартовске задержали мужчину, удерживавшего сына в заложниках и стрелявшего с балкона. Как сообщает URA.ru, злоумышленника взяли бойцы спецназа. Издание также отмечает, что силовикам удалось освободить ребенка, он не пострадал. «Отец согласился на уговоры сотрудников силового ведомства и отпустил несовершеннолетнего», - сообщил собеседник агентства. ЧП произошло утром в четверг. Сообщалось, что мужчина выпил алкоголь вместе с антидепрессантами. Кроме того, он требовал приезда Александра Бастрыкина и Германа Грефа. Причины поступка мужчины выясняются. Экспертное мнение и аналитика