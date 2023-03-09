В Нижневартовске задержали мужчину, удерживающего сына в заложниках
Ребенка освободили, он не пострадал. Против его отца возбудили уголовное дело по двум статьям.
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В Нижневартовске задержали мужчину, удерживавшего сына в заложниках и стрелявшего с балкона.
Как сообщает URA.ru, злоумышленника взяли бойцы спецназа. Издание также отмечает, что силовикам удалось освободить ребенка, он не пострадал.
«Отец согласился на уговоры сотрудников силового ведомства и отпустил несовершеннолетнего», - сообщил собеседник агентства.
ЧП произошло утром в четверг. Сообщалось, что мужчина выпил алкоголь вместе с антидепрессантами. Кроме того, он требовал приезда Александра Бастрыкина и Германа Грефа. Причины поступка мужчины выясняются.