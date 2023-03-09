Мужчина в Нижневартовске стреляет из окна и угрожает убить сына

По данным Mash, мужчина смешал антидепрессанты с алкоголем и вооруженный забаррикадировался в квартире.

© Видео: nizhnevartovsk_chp, Telegram © Фото: nizhnevartovsk_chp, Telegram

В Нижневартовске вооруженный мужчина забаррикадировался в квартире и удерживает там своего ребенка. При попытке сотрудников МЧС вскрыть дверь он выстрелил с балкона, сообщает УМВД по Югре.

Как рассказали ТАСС в ведомстве, сообщение о произошедшем поступило от жены злоумышленника. Она также заявила, что ее супруг находится в неадекватном состоянии и угрожает самоубийством. В чем причина его поведения, женщина не уточнила.

По данным Telegram-канала Mash, мужчина смешал антидепрессанты с алкоголем. На балконе он сидит с двумя ружьями - двуствольным и одноствольным. Кроме того, по данным паблика, он заявил, что заминировал весь подъезд. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Судя по кадрам, которые публикуют в соцсетях, дом оцеплен силовиками, были эвакуированы несколько подъездов. URА.RU сообщает, что мужчина требует встречи с главой СК Александром Бастрыкиным. Сообщается, что на место приехал мэр Нижневартовска.

Напомним, что в середине февраля подобный инцидент произошел в Ярославле - там мужчина открыл стрельбу в собственной квартире. Он был задержан. У стрелка полицейские изъяли охотничье ружье, квартира была затоплена горячей водой.