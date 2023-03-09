Снайперы заняли позиции у дома в Нижневартовске, где мужчина удерживает сына в заложниках

Мужчина сидит на балконе с двумя ружьями и утверждает, что заминировал весь подъезд.

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Снайперы заняли позиции рядом с домом в Нижневартовске, в одной из квартир которого вооруженный мужчина удерживает ребенка. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

По его информации, снайперы заняли позиции на крыше, на место также прибыли сотрудники Росгвардии.

Telegram-канал «112» сообщает, что мужчина снова открыл огонь, прозвучал как минимум десятый выстрел.

Ранее в полиции сообщили, что мужчина забаррикадировался в квартире со своим ребенком. При попытке сотрудников МЧС вскрыть дверь он выстрелил с балкона. По данным Telegram-канала Mash, мужчина сидит на балконе с двумя ружьями - двуствольным и одноствольным, а также заявляет, что заминировал весь подъезд. Жильцы дома эвакуированы, на месте работают силовики, также к дому прибыл мэр города Дмитрий Кощенко.