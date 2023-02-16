В Ярославле задержан мужчина, открывший стрельбу из ружья в своей квартире

Квартира задержанного была затоплена горячей водой, его задержали в неадекватном состоянии.

© Видео: МВД по Ярославской области © Фото: МВД по Ярославской области

В Ярославле в жилом доме на Ленинградском проспекте мужчина открыл стрельбу в собственной квартире. Житель дома не пошел на контакт с полицейскими и не открыл им дверь.

В региональном МВД сообщили, что правоохранителям и сотрудникам Росгвардии пришлось вскрывать дверь. Мужчина был задержан, он находился в неадекватном состоянии. У задержанного полицейские изъяли охотничье ружье, квартира была затоплена горячей водой.

«В настоящее время мужчина 1964 г.р. доставлен в ОМВД России по Дзержинскому городскому району. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - сообщается на сайте УМВД России по Ярославской области.

Ранее в Ростове-на-Дону неизвестный открыл стрельбу возле торгового центра и скрылся. В результате инцидента никто не пострадал.