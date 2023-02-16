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В Ярославле задержан мужчина, открывший стрельбу из ружья в своей квартире

Елизавета Потейчук
14:01 16.02.2023
Квартира задержанного была затоплена горячей водой, его задержали в неадекватном состоянии.
© Видео: МВД по Ярославской области © Фото: МВД по Ярославской области
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В Ярославле в жилом доме на Ленинградском проспекте мужчина открыл стрельбу в собственной квартире. Житель дома не пошел на контакт с полицейскими и не открыл им дверь.

В региональном МВД сообщили, что правоохранителям и сотрудникам Росгвардии пришлось вскрывать дверь. Мужчина был задержан, он находился в неадекватном состоянии. У задержанного полицейские изъяли охотничье ружье, квартира была затоплена горячей водой.

«В настоящее время мужчина 1964 г.р. доставлен в ОМВД России по Дзержинскому городскому району. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - сообщается на сайте УМВД России по Ярославской области.

Ранее в Ростове-на-Дону неизвестный открыл стрельбу возле торгового центра и скрылся. В результате инцидента никто не пострадал.

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