Российские десантники взяли штурмом укрепленные пункты украинских националистов

Подразделения разведки и беспилотные летательные аппараты вскрыли хорошо укрепленные позиции боевиков в ходе продвижения российских войск.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Российские десантники взяли штурмом хорошо укрепленные украинские опорные пункты в зоне специальной военной операции. Противник был вынужден оставить позиции и отступить, в спешке бросая западное оружие и снаряжение, а также тела убитых сослуживцев.

Опорные пункты националистов в ходе продвижения российских войск вскрыли подразделения разведки и расчеты беспилотных летательных аппаратов. Координаты были переданы средствам артиллерии для нанесения огневого поражения. После огневых ударов позиции украинских формирований штурмом взяли ивановские и костромские десантники.

Украинские боевики понесли значительные потери, были вынуждены бросить свои позиции и отступить. В спешке они бросили оружие и снаряжение западного производства, а также тела убитых сослуживцев.

За день десантники заняли более пяти взводных опорных пунктов, уничтожив в каждом из них от 15 до 20 военнослужащих украинской теробороны. Еще двух человек захватили в плен.

«Это мобилизованные, территориальная оборона. Подготовлены они плохо и без командиров находятся на позициях. По опросу пленного, командир роты находится в каком-то населенном пункте, очень далеко от них», - рассказал заместитель командира парашютно-десантной роты с позывным Леший.

Ранее морпех под позывным Малой рассказал «Звезде», как военнослужащие Тихоокеанского флота вытесняют украинских боевиков со стратегически важных позиций под Угледаром.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.