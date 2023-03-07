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Позывной «Иртыш» рассказал о тактике ведения боя против боевиков в зоне спецоперации

05:00 07.03.2023
Расчет гаубицы Д-30 активно взаимодействует с операторами БПЛА, которые проводят разведку, передают координаты целей и корректируют огонь артиллерии.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы расчетов 122-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-30 в зоне проведения специальной военной операции.

Российские военнослужащие ежедневно уничтожают артиллерийские и минометные расчеты, а также укрепленные позиции вооруженных формирований украинских националистов.

«Оказался здесь я по велению сердца. Так случилось, что я кадровый военный, но службу закончил в далеком 2009 году. С началом СВО, увидев, что происходит, я просто вернулся в строй, заключил контракт и с октября я здесь нахожусь, командую этой артиллерийской батареей. Я участвовал во Второй чеченской кампании, посчитал, что я свой жизненный и военный опыт смогу совместить с тем опытом, который приобрели здесь ребята. В этом симбиозе мы здесь действуем, и я считаю, что довольно успешно», - поделился командир артиллерийской батареи с позывным «Иртыш».

Он добавил, что на счету его батареи неоднократное поражение танков и БМП противника, а также большое количество взводных опорных пунктов.

«Мы ушли от использования большого расхода снарядов. Как правило, первый снаряд идет пристрелочный, разведчик при этом наблюдает, второй и третий уже ложатся в цель», - отметил командир.

Бойцы ВС РФ ведут огонь с закрытых огневых позиций 122-мм осколочно-фугасными снарядами, активно взаимодействуя с операторами беспилотных летательных аппаратов, которые осуществляют разведку позиций боевиков и корректировку точности стрельбы.

Ранее российские ракетчики показали, как бьют по укреплениям националистов в зоне СВО. Военнослужащие Вооруженных сил России бьют по тем позициям, откуда вооруженные формирования украинских националистов систематически обстреливают наши рубежи.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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