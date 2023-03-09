На Сахалине военнослужащие ВВО выполнили боевые стрельбы из ПЗРК «Игла»
Военнослужащие подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Восточного военного округа (ВВО) на полигоне Успеновский, расположенном на острове Сахалин, выполнили боевые пуски ракет из переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла» по воздушным целям, которые были сымитированы осветительными минами и выпущены из 120-миллиметровых минометов «Сани».
Бойцы подразделений ПВО ВВО в течение нескольких недель проходили полный курс обучения на современных электронных тренажерах, а также отработали нормативы по приведению комплексов «Игла» в боевое положение.
На практических занятиях военнослужащие под руководством офицеров армейского корпуса ВВО и участников специальной военной операции тренировали поиск, определение характера целей, их захват и дальнейшее уничтожение. Всего в ходе практических стрельб бойцы поразили более десятка воздушных целей.
Ранее инструкторы в зоне спецоперации рассказали, как готовят военнослужащих к боям на переднем крае. Военнослужащие с боевым опытом не только объясняют и показывают на практике программу курса. Наставники отмечают, кто будет наиболее эффективен в штурмовой группе, а кто, наоборот, в группе прикрытия или огневой поддержке.
Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.