На Сахалине военнослужащие ВВО выполнили боевые стрельбы из ПЗРК «Игла»

© Видео: Пресс-служба Восточного военного округа © Фото: Пресс-служба Восточного военного округа

Военнослужащие подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Восточного военного округа (ВВО) на полигоне Успеновский, расположенном на острове Сахалин, выполнили боевые пуски ракет из переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла» по воздушным целям, которые были сымитированы осветительными минами и выпущены из 120-миллиметровых минометов «Сани».

Бойцы подразделений ПВО ВВО в течение нескольких недель проходили полный курс обучения на современных электронных тренажерах, а также отработали нормативы по приведению комплексов «Игла» в боевое положение.

На практических занятиях военнослужащие под руководством офицеров армейского корпуса ВВО и участников специальной военной операции тренировали поиск, определение характера целей, их захват и дальнейшее уничтожение. Всего в ходе практических стрельб бойцы поразили более десятка воздушных целей.

Ранее инструкторы в зоне спецоперации рассказали, как готовят военнослужащих к боям на переднем крае. Военнослужащие с боевым опытом не только объясняют и показывают на практике программу курса. Наставники отмечают, кто будет наиболее эффективен в штурмовой группе, а кто, наоборот, в группе прикрытия или огневой поддержке.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.