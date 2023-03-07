Инструкторы в зоне СВО рассказали, как готовят военнослужащих к боям на переднем крае

На полигоне в базовом районе дислокации западной группировки войск проходит отбор военнослужащих для задач, которые они будут выполнять на передовой.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Бои в окопах отрабатывают бойцы в тыловой зоне проведения специальной военной операции. Как правило, работают парами. Часто на штурм окопа отводится не больше двух минут. Во время таких тактических занятий становятся очевидны сильные стороны каждого из военнослужащих. Опытные инструкторы отмечают, кто и где будет эффективнее - в штурмовой группе, в группе прикрытия или огневой поддержки.

Штурм окопа. Извилистое десятиметровое укрепление с бойницами для вражеских снайперов и пулеметчиков, с лисьими норами двойке нужно очистить меньше чем за две минуты. Финал этапа окопного боя - граната в слепой ближний угол, далее - в блиндаж. А затем стрельба боевыми патронами по тем же позициям.

Бои в окопе - штурм и отход - один из ключевых этапов начальной, базовой подготовки мотострелковых групп. Тех, которым предстоит столкнуться с противником лоб в лоб.

На полигоне в базовом районе дислокации западной группировки войск идет первая селекция военнослужащих. Инструкторы с боевым опытом не только объясняют и показывают на практике программу курса. Наставники отмечают, кто из пополнения будет наиболее эффективен в штурмовой группе, а кто, наоборот, в группе прикрытия или огневой поддержке. Фронтовая специальность сама начинает проявляться у каждого военнослужащего уже после первых тактических занятий, делится своими наблюдениями опытный инструктор с позывным Кобра.

«Передвижение, взятие углов, контроль позиций, и, условно говоря, при зачистке или прохождении через определенную зону левый, правый угол, слепые зоны. Чтобы был контроль, понимание», - поясняет он.

Коллега и боевой товарищ Кобры - инструктор с позывным Перс - срывая голос, ведет корректировку лесного боя. Здесь идет уже слаживание тройки. Есть фланги и центр. Задача - продвинуться на сотню метров вглубь лесополос и интенсивным огнем из автоматов выбить противника с насиженных позиций. При необходимости использовать гранаты. После каждого прохождения этого элемента Перс проводит с личным составом работу над ошибками.

Наставник мотострелков о своем боевом пути распространяться не любит. Как и другие его коллеги-инструкторы. Известно, что все ребята имеют уникальный опыт, многие получили ранения, и чтобы остаться полезными вооруженным силам занялись преподавательской деятельностью на полигоне. Перс объясняет, какими средствами создают на занятиях обстановку, максимально приближенную к работе на переднем крае.

«Чтобы личный состав понимал, что их ожидает, создаем ситуацию, приближенную к боевым действиям максимально... Начиная от звуковых каких-то эффектов, заканчивая непосредственно, скажем так, стрельбой над ухом», - говорит он.

А еще в базовом районе бойцы отрабатывают меткость стрельбы из гранатомета, азы тактической медицины, ориентирование на местности в ночное и дневное время. Начальный этап подготовки - база, которую должен знать и применять на практике каждый военнослужащий, находящийся в зоне СВО, резюмируют инструкторы.