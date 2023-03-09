Разведка США оценила риски прямого столкновения России и НАТО

По оценкам американских спецслужб, в следующие 10 лет Россия останется внушительным вызовом для США во всех принципиально значимых сферах.

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Эскалация ситуации на Украине не исключена, однако официальная Москва не хочет прямого столкновения с силами НАТО. Такие данные содержатся в докладе спецслужб США с оценкой «мировых угроз». Документ опубликован на сайте директора нацразведки Штатов Эврил Хейнс.

Американские спецслужбы пришли к выводу, что в ближайшее десятилетие Россия останется внушительным вызовом США во всех ключевых сферах. Также в докладе указывается, что ВС РФ обладают крупнейшим запасом ядерного оружия и готовы модернизировать свои возможности.

Ранее отставной офицер американской разведки морской пехоты Скотт Риттер констатировал упадок гегемонии США. По его мнению, Вашингтон уступает свои позиции в пользу многополярности в международных отношениях. Риттер уверен, что эпоха американского превосходства прошла.