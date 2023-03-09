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Участники спецоперации пообщались по телемосту с близкими из Тывы

07:00 09.03.2023
Кроме того, для участников СВО с небольшой концертной программой выступили артисты традиционного тувинского горлового пения.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В зоне проведения специальной военной операции состоялся телемост между российскими военнослужащими Центрального военного округа (ЦВО) и их близкими из Республики Тыва.

Бойцы Вооруженных сил РФ впервые за долгое время смогли увидеть своих родных и пообщаться с ними в режиме реального времени. Военные, выполняющие боевые задачи в зоне СВО, поздравили своих матерей, жен и дочерей с Международным женским днем и заверили своих близких, что у них все хорошо, и они обязательно вернуться домой с победой.

Родственники бойцов в свою очередь передали слова поддержки. Помимо этого, с небольшой концертной программой для участников спецоперации выступили артисты традиционного тувинского горлового пения.

«Спасибо командованию за предоставленную возможность увидеться, пообщаться с родными и близкими. Это придает нам много сил при выполнении задач в ходе спецоперации. Большое спасибо им за их поддержку, любовь», - сказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Алек».

Ранее военнослужащие в зоне специальной военной операции и их близкие из Поволжья в преддверии Дня защитника Отечества пообщались по телемосту. Защищенную видеосвязь из Дома офицеров Самарского гарнизона обеспечили специалисты Центрального военного округа (ЦВО). Члены семей военнослужащих и Самарской и Ульяновской областей рассказали бойцам, как у них дела, и передали пожелания крепкого здоровья, благополучия и скорейшего возращения домой целыми и невредимыми.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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