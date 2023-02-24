Участники спецоперации пообщались по телемосту с близкими из Поволжья

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Военнослужащие в зоне специальной военной операции и их близкие из Поволжья в преддверии Дня защитника Отечества пообщались по телемосту. Защищенную видеосвязь из Дома офицеров Самарского гарнизона обеспечили специалисты Центрального военного округа (ЦВО).

Члены семей военнослужащих и Самарской и Ульяновской областей рассказали бойцам, как у них дела, и передали пожелания крепкого здоровья, благополучия и скорейшего возращения домой целыми и невредимыми. Военнослужащие, в свою очередь, рассказали, что у них все хорошо, а также заверили, что победа будет за российской армией.

«Очень приятно, что попал сюда, на телемост, сразу стало тепло в душе, комфортно. Понимаешь, что тебя дома ждут, думают о тебе постоянно», - поделился военнослужащий с позывным Черный.

В мероприятии поучаствовали руководители Самарской и Ульяновской областей, военный комиссар Самарской области полковник Алексей Вдович, представители общевойсковой армии ЦВО. Они поблагодарили родственников и военнослужащих за терпение и мужество, обсудили проблемные вопросы, отметили, что всегда на связи и готовы помочь всем необходимым.

Ранее военнослужащие в зоне специальной военной операции смогли пообщаться в режиме видеосвязи со своими родными и близкими из Татарстана.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.