Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

© Фото: Pavlo Palamarchuk, Keystone Press Agency, Global look Press

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

К настоящему моменту ресурс, ссылаясь на местные СМИ, сообщает о взрывах в шести регионах Украины: Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Одесской, Львовской и Харьковской областях. Также появилась информация о взрывах в Киевской и Хмельницкой областях.

Изначально оповещение о воздушной тревоге получили жители Сумской, Киевской, Черниговской и Полтавской областей. После сирены зазвучали и в западной части страны: в Закарпатской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

Воздушная тревога по всей Украине объявлялась также 6 марта.