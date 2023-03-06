Во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога
Первыми регионами, где была объявлена тревога, стали Киев, Днепропетровская и Полтавская области.
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Во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога, следует из данных официальной карты Минцифры страны.
Изначально оповещение получили киевляне, а также жители Днепропетровской и Полтавской областей. Также, по информации официального ресурса, последним регионом, где зазвучали сирены, стала Харьковская область.
В минувшее воскресенье, 5 марта, воздушная тревога объявлялась в восточных областях Украины.