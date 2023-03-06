В стране и мире Во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога Анна Назайкина Первыми регионами, где была объявлена тревога, стали Киев, Днепропетровская и Полтавская области. © Фото: Oleksii Chumachenko, KeystonePressAgency, GlobalLookPress Читайте нас на: Во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога, следует из данных официальной карты Минцифры страны. Изначально оповещение получили киевляне, а также жители Днепропетровской и Полтавской областей. Также, по информации официального ресурса, последним регионом, где зазвучали сирены, стала Харьковская область. В минувшее воскресенье, 5 марта, воздушная тревога объявлялась в восточных областях Украины. Экспертное мнение и аналитика