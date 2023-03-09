Антонов назвал позором награждение члена «Азова»* в Белом доме

© Фото: Михаил Тургиев, РИА Новости

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов высказался о присуждении награды International Women of Courage Award члену украинского националистического батальона «Азов»* (запрещенная в России террористическая организация) Юлии Паевской с позывным «Тайра». В церемонии награждения, которая прошла в Белом доме, приняли участие госсекретарь Энтони Блинкен и первая леди Соединенных Штатов Америки Джилл Байден.

«Это позор. В голове не укладывается, что в стенах Белого дома могут чествовать нацистов», - говорится в заявлении дипломата, которое было опубликовано на официальном сайте посольства РФ в США.

Антонов также отметил, что американским властям известно о «человеконенавистнической идеологии» нацбатальона, члены которого активно используют символику гитлеровской Германии.

По словам чрезвычайного и полномочного посла России в США, четыре года назад Конгресс США потребовал от госсекретаря включить «Азов»* в перечень иностранных террористических организаций.

«Получается, что Соединенные Штаты ради цели "насолить" России готовы прославлять нацизм. Местным правящим кругам должно быть стыдно перед американскими и советскими ветеранами, которые ценой своих жизней освобождали мир от "коричневой чумы"», - заявил Антонов.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин во время рабочей поездки в Херсонскую область провел оперативное совещание, темой которого стало расследование преступлений украинских националистов в отношении мирного населения и российских военнослужащих. Как отметили в ведомстве, следствие будет осматривать территорию аэропорта в Мариуполе. Как утверждают очевидцы, боевики из украинского националистического батальона «Азов»* (террористическая организация, запрещена в РФ) устроили там камеру для пыток.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.