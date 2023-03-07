В стране и мире В стране и мире Материалы Следствия ТЕГИ

СК РФ: азовцы* устроили пыточную камеру в аэропорту Мариуполя

Анна Назайкина
13:20 07.03.2023
Как утверждается, на территории объекта украинские боевики издевались над мирными жителями.
СК РФ: азовцы* устроили пыточную камеру в аэропорту Мариуполя
© Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин во время рабочей поездки в Херсонскую область провел оперативное совещание, темой которого стало расследование преступлений украинских националистов в отношении мирного населения и российских военнослужащих.

Как отметили в ведомстве, следствие будет осматривать территорию аэропорта в Мариуполе. Как утверждают очевидцы, боевики из украинского националистического батальона «Азов»* (террористическая организация, запрещена в РФ) устроили там камеру для пыток.

«Украинские националисты...издевались над гражданскими лицами, а затем расстреливали их, захоранивая поблизости», - говорится в сообщении СК РФ.

Как отметили в Следственном комитете, вышеперечисленным фактам впоследствии дадут соответствующую правовую оценку.

Ранее «Звезда» в рамках проекта «Материалы следствия» рассказывала, из-за чего секретную тюрьму азовцев* в аэропорту Мариуполя назвали «Библиотекой» и что там происходило с людьми.

*«Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:11 ОПК
Видео
Шойгу: оснащение подлодки «Кронштадт» ракетами «Калибр» значительно повысит ее эффективность
13:08 Армия
Видео
Шойгу констатировал, что помощь НАТО не приводит Киев к успехам на поле боя
13:05 В стране и мире
Песков: предпосылок для мира на Украине нет, спецоперация продолжится
12:51 Армия
Видео
Шойгу заявил, что враг потерял более чем 11 тысяч человек за февраль
12:01 В стране и мире
Mash: золотые слитки обнаружены в доме блогера Лерчек в ходе обысков
Популярное
Видео
Шойгу заявил, что враг потерял более чем 11 тысяч человек за февраль
Видео
«Ты алименты просрочил»: силовик пошутил при задержании подпольного оружейника
Видео
Политолог Анпилогов: Зеленский встречался с Капустиным за 10 дней до убийства Дугиной
Видео
ФСБ показала момент закладки взрывчатки под машину Константина Малофеева
Видео
В Свердловской области мужчина с переломами полз до кабинета врача в травмпункте
РИА Новости: Костомаров начинает приходить в сознание и может немного двигаться
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.