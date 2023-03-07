СК РФ: азовцы* устроили пыточную камеру в аэропорту Мариуполя

Как утверждается, на территории объекта украинские боевики издевались над мирными жителями.

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин во время рабочей поездки в Херсонскую область провел оперативное совещание, темой которого стало расследование преступлений украинских националистов в отношении мирного населения и российских военнослужащих.

Как отметили в ведомстве, следствие будет осматривать территорию аэропорта в Мариуполе. Как утверждают очевидцы, боевики из украинского националистического батальона «Азов»* (террористическая организация, запрещена в РФ) устроили там камеру для пыток.

«Украинские националисты...издевались над гражданскими лицами, а затем расстреливали их, захоранивая поблизости», - говорится в сообщении СК РФ.

Как отметили в Следственном комитете, вышеперечисленным фактам впоследствии дадут соответствующую правовую оценку.

Ранее «Звезда» в рамках проекта «Материалы следствия» рассказывала, из-за чего секретную тюрьму азовцев* в аэропорту Мариуполя назвали «Библиотекой» и что там происходило с людьми.

*«Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.