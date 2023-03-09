Медсестры МОСН рассказали, почему добровольно отправились в зону спецоперации

Медсестра-анестезист МОСН Раджана до командировки в зону СВО работала в гражданской больнице. Когда узнала, что идет набор, решила подать документы.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Гражданский получил ранение во время обстрела украинскими боевиками мирных кварталов Донецкой Народной Республики. Все могло бы быть не так хорошо, если бы не первая помощь этому пациенту. Как унять боль и вселить веру, что все будет хорошо, медсестре-анестизисту медицинского отряда специального назначения Южного военного округа Елене подсказывает огромный боевой опыт.

За женскими плечами - Цхинвал времен грузинской агрессии 2008 года, несколько командировок в Сирию, Карабах, и вот уже не первый месяц в зоне СВО.

«Были такие дни, что прям было очень много работы: с операционной практически не выходили, с одного стола, на двух столах работали. Ну вот как бы там уже как получится поспать. Час-два - уже слава богу», - поделилась старшая медсестра отделения анестезиологии и реанимации МОСН Елена.

Приемное отделение медицинского отряда специального назначения первым встречает раненых гражданских и бойцов. От того, как здесь окажут помощь, зависит ход выздоровления. Здесь служат 8 женщин.

У медиков даже есть отдельное место, где висят подарки от благодарных пациентов, чаще всего это шевроны.

«Оставляют на память свои красивые шевроны ребята из разных подразделений, разных городов, разных мест. Оставляют частичку себя здесь», - рассказала медсестра-анестезист МОСН Анастасия.

«Дорогие спасительницы наши, поздравляем вас с 8 Марта. Самое главное - мирного неба над головой в дальнейшем. Спасибо вам большое!» - так мужчины поздравили с Международным женским днем медсестер МОСН. Это командир дал свободные 5 минут на торжественную часть. И вот уже те, кого они только что перевязывали, сами вызываются вручить букеты.

«Они благодарны все. Конечно, им приятно, что мы, женщины, помощь им оказываем», - сказала медсестра приемного отделения МОСН Светлана.

После поздравлений снова за работу. Вот Анастасия за день пробегает на таких малых дистанциях - от холодильника с медикаментами до шатра реанимации - не один километр. В зоне специальной военной операции приобрела не только первый боевой опыт, но и любовь.

«Это было еще в прошлый заезд - перед тем, как я уезжала в отпуск, это было в Донецке, я тогда с медиками была там, и он был тоже туда прикомандирован из своего подразделения, потом познакомились, поехали домой в отпуск, там поженились. Все, через 2 недели я приехала сюда», - рассказала медсестра-анестезист МОСН Анастасия.

Праздник отмечает и другой медицинский отряд специального назначения Южного военного округа. Пока одни сидят за столом, другие продолжают лечить и ухаживать. Например, Раджана могла бы вообще сюда не приезжать. До командировки работала медсестрой в гражданской больнице.

«Я была на учете в военкомате. Когда узнала, что идет набор, я подала документы добровольно. Решила поехать помогать, потому что руки нужны», - сказала медсестра-анестезист МОСН Раджана.

Медсестра госпитального отделения МОСН Надежда заявила, что медики уже не обращают внимание на прилеты со стороны украинских националистов. И пусть нервы у многих уже стальные, женское сердце остается мягким.

Ранее медсестры 36-го аэромобильного медицинского отряда ВДВ рассказали об особенностях работы в зоне спецоперации. Медикам приходилось работать и на передовой, под обстрелами, и в тыловых районах, где их расположения не раз подвергались ударам боевиков режима Зеленского.