Медсестры аэромобильного отряда ВДВ рассказали об особенностях работы в зоне спецоперации

Медсестрам 36-го аэромобильного медицинского отряда ВДВ приходилось работать и на передовой, под обстрелами, и в тыловых районах, где их расположения не раз подвергались ударам боевиков режима Зеленского.

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Кроме равномерных сигналов аппаратуры жизнеобеспечения, в операционной ни единого звука. Друг друга здесь давно понимают без слов. Спокойствие медиков, даже когда идет сложнейшая операция - залог успеха. Эти люди каждый день спасают человеческие жизни, порой забыв про свою. Хрупких девушек, ассистирующих врачам, кажется, ничего не может выбить из колеи, разве что объектив камеры, к которому они еще не успели привыкнуть.

«Всему нужна привычка. Мы же приехали сюда работать, поэтому приходится как-то контролировать свои эмоции. А так были разные операции, было много ампутаций. Но в принципе мы всегда старались спасти, собрать, ту же кисть, например. Когда пациенты уже отходили от наркоза и видели, что конечность на месте, они очень радовались. Слезы мужчины - это дорогого стоит», - поделилась медицинская сестра 36-го аэромобильного отдельного медицинского отряда ВДВ Ирина.

Аэромобильные медицинские отряды Воздушно-десантных войск находятся в зоне проведения спецоперации с первых дней. Приходилось работать и на передовой, под обстрелами, и в тыловых районах, где их расположения не раз подвергались ударам боевиков киевского режима. Тем не менее они ни разу не бросили своих пациентов, оставаясь со своими подопечными даже в самых тяжелых ситуациях.

«Шла операция, у нас была лапаротомия. Операция была долгая, и начался обстрел. Как бы было страшно, дрожали окна. Мы понимали, что если кто-то там может уехать на эвакуацию, то мы не можем, потому что у нас идет операция, больной на столе. Естественно, мы не можем его бросить, нам придется остаться. Немного было страшновато, но сейчас мы уже привыкли, это не первая командировка», - рассказала старшая медсестра хирургии 36-го аэромобильного отдельного медицинского отряда ВДВ Ульяна.

Женщины вдохновляют и воодушевляют мужчин. А здесь одним лишь своим присутствием они заставляют их быть мужественными вдвойне. Боль, страдания и тревоги каждого своего пациента они пропускают через себя, и как никто другой умеют выслушать и найти подходящее слово.

«Мы всегда поддержим добрым словом, конечно. Каждому пациенту свой подход нужен. Бывает, что расстроится, подойдешь к нему, как-то подбодришь его. Все будет хорошо, мы поможем, вылечим, и он сможет вернуться в строй, защищать нас», - отметила старшая медсестра 36-го аэромобильного отдельного медицинского отряда ВДВ Ольга.

Даже в праздник они продолжают ассистировать в операционных, обрабатывать раны, проводить перевязки. Коллеги-мужчины стараются по возможности облегчить их труд, а пациенты не скупятся на слова благодарности. И все же даже сегодня работа для них на первом месте.

Работа медиков в зоне СВО не подразумевает выходных, даже в Международный женский день, но без внимания сегодня не осталась ни одна женщина. Весь день они принимают поздравления, комплименты и, конечно же, цветы.

Ранее Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на сегодняшний день 1 100 женщин-военнослужащих принимают участие в специальной военной операции, каждая третья из них награждена государственными наградами. Всего же, по словам главы Минобороны России, в Вооруженных силах почти 39 тысяч женщин, из этого числа 5 000 женщин имеют офицерские звания. Генерал армии поблагодарил женщин ВС РФ за добросовестную службу, а также профессиональный и ответственный подход к порученному делу.