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Командир командно-штабной машины Игнатова рассказала о службе связисток в зоне СВО

Мария Герман
03:05 09.03.2023
Екатерина Игнатова уверена, что женщина может служить в армии, если смирится со всеми тяготами военного дела и станет профессионалом.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Забить клинья в землю тяжелой кувалдой, поднять антенну и закрепить ее на высоте нескольких метров - для этой троицы задача выполнимая. Подруги в жизни и боевые товарищи в армии, они готовы в кратчайшие сроки установить связь между подразделениями. Военную форму Екатерина Игнатова надела около четырех лет назад, но грезила о ней с самого детства. Отец служил, причем в этой же части. Однако, из семерых детей династию продолжила только младшая дочь.

«Вспоминаю парады 9 Мая. Все в гарнизоне красивые. У меня от гордости слезы наворачивались. Я ходила меленькая и говорила, что тоже обязательно буду такой», - призналась начальник командно-штабной машины Екатерина Игнатова.

И она стала такой. Хотя судьба шанс дала не сразу. После института пришлось сменить несколько гражданских мест работы, но девушка не прекращала подавать документы раз за разом. И вот однажды из части позвонили. Мечта стала реальностью.

«Она сильная, волевая. Всегда идет к своей цели. Но при этом, сохраняет человечность, никогда не идет по головам», - рассказала подруга девушки Оксана Бокаева.

Сейчас она начальник командно-штабной машины и руководит женским расчетом. Их КШМ возглавляет колонну при совершении марша, а сама Екатерина ведет за собой подчиненных, всегда готовая прийти им на помощь.

«Если ее ночью разбудить, то она готова выполнять задачи. Этому стоит поучиться у нее. Легка на подъем и всегда в боевой готовности. И нас также держит», - отметила водитель-электрик Ольга Кротова.

Быть в боевой готовности тоже научил отец и дисциплина военного гарнизона.

«Какой устав у взрослых, такой был и у детей. Должен был быть порядок. Нельзя позорить фамилию, все другу друга знали. Держали себя в тонусе с детства», - сказала Екатерина Игнатова.

Такая закалка позволяет  хрупкой девушке переносить тяготы и лишения военной службы не забывая о родных и близких. Екатерина успевает встречаться с подругами и воспитывать сына, который около полугода ждал маму в Хабаровске, когда та выполняла задачи в зоне специальной военной операции. На плечи их расчета тогда легла колоссальная нагрузка.

«Отовсюду шли телеграммы. Было за день пару часов на отдых. Все остальное время были входящие, входящие, входящие. Постоянно работала экспедиция», - вспомнила Екатерина.

Но даже такой график и другие трудности, с которыми пришлось столкнуться, не заставили Екатерину или других связисток попроситься домой.

«Женщине есть место в армии, если она готова смириться с тем, что помимо материнства и роли жены она будет готова к тому, что будет грязь, бессонные ночи, подчиненность. Всегда будут командиры и нужно их слушаться», - отметила девушка. 

Екатерину наградили медалью Суворова. Сейчас она готовится к параду Победы.

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