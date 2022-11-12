Сопровождение по всей линии фронта: кадры работы связистов ЦВО в зоне спецоперации

Связисты первыми выдвигаются в новые районы базирования для организации работы каналов передачи данных и системы управления войсками в составе оперативных групп.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России демонстрирует кадры боевой работы подразделений войск связи Центрального военного округа (ЦВО) в зоне проведения специальной военной операции по защите Донбасса. С первого дня спецоперации военные связисты ЦВО сопровождают боевые подразделения по всей линии фронта.

Более того, связисты первыми выдвигаются в новые районы базирования для организации работы каналов передачи данных и системы управления войсками в составе оперативных групп. Системы связи и управления войсками - одни из самых приоритетных целей вражеской артиллерии и диверсионно-разведывательных групп, но несмотря на постоянные попытки националистов нарушить ее работу, военные связисты ежедневно с риском для жизни выполняют боевые задачи в зоне СВО.

Ранее Министерство обороны России продемонстрировало видео боевой работы специалистов подразделений войск связи Западного военного округа (ЗВО), которые показывают высокую профессиональную подготовку и обеспечивают надежную связь в ходе проведения спецоперации.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.