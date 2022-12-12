Пентагон заявил об успешной операции против ИГИЛ* в Сирии

Спецоперация на востоке страны была проведена 11 декабря в 02:57 по местному времени.

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Американские военные сообщили об уничтожении двух боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ*. Об успешном рейде заявили в Центральном командовании вооруженных сил США (CENTCOM).

«Силы Центрального командования США провели успешный вертолетный рейд на востоке Сирии 11 декабря в 02:57 по местному времени, уничтожив двух представителей ИГ*», - цитирует РИА Новости заявление ведомства.

Как отметили в CENTCOM, жертв среди мирного населения удалось избежать. По мнению Пентагона, уничтожение двух боевиков нарушит планы террористов по организации атак на Ближнем Востоке.

Ранее сирийские власти опровергли заявления Пентагона о том, что главарь террористической организации ИГ* Абу аль-Хасан аль-Хашими аль-Курейши по прозвищу «Меч Багдада» был уничтожен отрядами вооруженной оппозиции. Выяснилось, что спецоперация по уничтожению радикала была спланирована и осуществлена правительственными войсками, которые выследили главаря в районе Туфас, окружили и предложили сдаться. Во время штурма своего укрытия он подорвал на себе пояс со взрывчаткой.

* ИГ (ИГИЛ, «Исламское государство») - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.