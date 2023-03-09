Красносельский: все задержанные по делу о теракте в Тирасполе связаны с СБУ

© Видео: 1tvpmr, Youtube © Фото: 1tvpmr, YouTube

Все задержанные по делу о теракте в Тирасполе оказались связаны со Службой безопасности Украины. Об этом в четверг заявил президент Приднестровья Вадим Красносельский в ходе обращения к гражданам. По его словам, готовившееся преступление было подготовлено и санкционировано СБУ.

«Среди задержанных лиц - гражданин Приднестровья и Молдовы, ранее судимый за разбойное нападение и содержание притонов. В последнее время жил на территории города Одесса. Все остальные - это лица, которые прибыли на территорию республики под видом украинских беженцев», - отметил глава ПМР.

Вадим Красносельский подчеркнул, что террористическую сеть полностью обезвредили. Власти сейчас ищут соучастников, которые оказывали содействие группе. По словам президента республики, ПМР призовет Совет безопасности ООН разобраться с подготовкой теракта.

Глава Приднестровья призвал сограждан не менять свое отношение к украинским беженцам после этого случая и избежать «охоты на ведьм». Он подчеркнул, что у терроризма нет национальности.

Напомним, сегодня стало известно, что террористы собирались взорвать машину президента ПМР. Поражающие элементы спрятали в двери автомобиля. В транспортном средстве обнаружили восемь килограммов гексогена, шурупы, гайки, а также проволока.