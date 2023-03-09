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Путин изложил президенту Египта подходы к договоренностям по продуктовой сделке

Сергей Лебедев
22:08 09.03.2023
Российский лидер акцентировал внимание на необходимости комплексного выполнения стамбульских договоренностей.
Путин изложил президенту Египта подходы к договоренностям по продуктовой сделке
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Владимир Путин провел телефонный разговор с египетским президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси. В ходе беседы он изложил подходы к пакету стамбульских договоренностей о вывозе украинского зерна и экспорте из России продовольствия и удобрений. Глава государства акцентировал внимание на необходимости комплексного выполнения соглашения.

Также президенты обсудили поставки в Египет российской сельскохозяйственной продукции и реализацию крупных совместных проектов в сфере энергетики и промышленности. Путин и ас-Сиси отметили развитие связей в торгово-экономической и гуманитарной областях.

Напомним, в ноябре прошлого года стало известно, что Росатом начал строительство второго энергоблока на атомной электростанции «Эль-Дабаа» в Египте. АЭС станет первой на африканском континенте, построенной по российским технологиям.

Это крупнейший проект двух стран со времен Асуанского гидроузла на реке Нил, возведенного при участии наших инженеров.

По словам гендиректора корпорации Алексея Лихачова, который присутствовал на церемонии закладки первого бетона, строительство атомной электростанции идет в рекордные сроки.

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