Росатом начал строительство второго энергоблока на первой в Египте АЭС

Это крупнейший проект двух стран со времен Асуанского гидроузла на реке Нил, возведенного в 1970-м году при участии наших инженеров.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Росатом

Росатом начал возведение второго энергоблока на атомной электростанции «Эль-Дабаа» в Египте. АЭС станет первой на африканском континенте, построенной по российским технологиям.

Это крупнейший проект двух стран со времен Асуанского гидроузла на реке Нил, возведенного в 1970-м году при участии наших инженеров.

По словам гендиректора корпорации Алексея Лихачова, который присутствовал на церемонии закладки первого бетона, строительство атомной электростанции идет в рекордные сроки.

«Мы планируем этот рекорд повторить в будущем году, когда в первом полугодии будет первый бетон на третьем блоке, а во втором полугодии следующего года на четвертом блоке. После этого произойдет уже полный разворот стройки, мы думаем, что количество работников превысит 25 тысяч на этом объекте, и, действительно, это станет самой крупной атомной стройкой на планете», - сказал генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Напомним, что в июне этого года египетский регулятор выдал Росатому разрешение на строительство энергоблока АЭС «Эль-Дабаа».