Минэкономразвития призвало россиян отказаться от посещения Грузии

Тем, кто уже находится в стране, советуют избегать многолюдных мест.

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Министерство экономического развития РФ рекомендовало российским гражданам воздержаться от поездок в Грузию. Тем, кто уже находится в стране, советуют избегать многолюдных мест, в том числе, исторических центров Тбилиси и Батуми, говорится в заявлении ведомства.

В Минэкономразвития уточнили, что при необходимости оказания помощи для организованных туристов работает телефон ассоциации «Турпомощь». Путешествующие индивидуально могут обратиться в секцию интересов России при посольстве Швейцарии.

Напомним, на днях в Грузии начались массовые акции протеста против законопроекта об иностранных агентах. Митингующих полицейские разгоняли при помощи слезоточивого газа и водометов.

Сегодня стало известно, что оппозиция планирует дальше выходить на акции протеста, несмотря на отзыв из парламента законопроекта. В России эксперты уверены, что происходящее в Грузии может быть попыткой Запада провести цветную революцию.