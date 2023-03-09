В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперт Горяной: причиной блокировки Турцией транзита товаров в РФ может быть США

Сергей Лебедев
19:34 09.03.2023
Общественный деятель уверен, что Анкара может попытаться выторговать себе более выгодные условия по товарообмену с Россией, прикрываясь нападками Соединенных Штатов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: IMAGO, Michalis Karagiannis, Eur, imago-images.de, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Причиной блокировки Турцией транзита товаров по параллельному импорту в Россию может стать недавний визит Государственного секретаря США Энтони Блинкена. Такое мнение в разговоре со «Звездой» озвучил общественный деятель Михаил Горяной.

«Многие связывают это с визитом Госсекретаря США Энтони Блинкена. И, действительно, США выделяют определенные суммы на отслеживание и бичевание всех тех компаний, которые сотрудничают с российскими потребителями и компаниями», - уверен эксперт.

При этом он считает, что Турция может попытаться выторговать себе более выгодные условия по товарообмену с Россией, прикрываясь нападками Соединенных Штатов.

«Формальное давление со стороны США снимает якобы прямую ответственность с Турции за подобные действия. Турция может использовать данную позицию для усиления собственных позиций в проектах, связанных непосредственно с Россией», - добавляет Горяной.

Он отмечает, что Турция пытает усидеть на двух стульях. Так, например, она поставляет БПЛА на Украину, но и одновременно во многом количестве вопросов тесно сотрудничает с Россией.

происходит на уровне министерств, а не на уровне высшего руководства Турции и тем самым Турция может использовать данную позицию для усиления собственных рычагов  собственны позиций в проектах, связанных непосредственно с Россией.

Напомним, ранее стало известно, что таможенная система Турции начала блокировать оформление транзита санкционных грузов на территорию России. Трудности возникают при перевозке товаров из стран, которые ввели санкции против РФ, в рамках параллельного импорта.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:21 В стране и мире
Видео
В Женеве пройдут консультации по зерновой сделке с участием РФ и ООН
18:16 В стране и мире
SZ: в Чехии намерены потребовать у РФ плату за пользование землей по советским договорам
18:14 В стране и мире
Видео
Мужчина столкнул подростка под поезд в московском метро
17:09 В стране и мире
В Москве из-за атаки хакеров прозвучала ложная информация о воздушной тревоге
16:14 В стране и мире
«Ъ»: Турция начала блокировать транзит санкционных грузов в Россию
Популярное
Видео
Мужчина столкнул подростка под поезд в московском метро
Видео
Пассажир показал видео из самолета Питер - Ижевск после начала пожара в двигателе
В подготовке теракта в Тирасполе подозревают завербованного СБУ уроженца ПМР
Видео
МЧС опубликовало видео спасения ребенка из-под завалов в поселке под Читой
Муж блогера Лерчек объяснил происхождение восьми килограммов золота
Mash: у Костомарова прогрессирует сепсис и продолжают отмирать ткани рук и ног
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.