Эксперт Горяной: причиной блокировки Турцией транзита товаров в РФ может быть США

Общественный деятель уверен, что Анкара может попытаться выторговать себе более выгодные условия по товарообмену с Россией, прикрываясь нападками Соединенных Штатов.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: IMAGO, Michalis Karagiannis, Eur, imago-images.de, GlobalLookPress

Причиной блокировки Турцией транзита товаров по параллельному импорту в Россию может стать недавний визит Государственного секретаря США Энтони Блинкена. Такое мнение в разговоре со «Звездой» озвучил общественный деятель Михаил Горяной.

«Многие связывают это с визитом Госсекретаря США Энтони Блинкена. И, действительно, США выделяют определенные суммы на отслеживание и бичевание всех тех компаний, которые сотрудничают с российскими потребителями и компаниями», - уверен эксперт.

При этом он считает, что Турция может попытаться выторговать себе более выгодные условия по товарообмену с Россией, прикрываясь нападками Соединенных Штатов.

«Формальное давление со стороны США снимает якобы прямую ответственность с Турции за подобные действия. Турция может использовать данную позицию для усиления собственных позиций в проектах, связанных непосредственно с Россией», - добавляет Горяной.

Он отмечает, что Турция пытает усидеть на двух стульях. Так, например, она поставляет БПЛА на Украину, но и одновременно во многом количестве вопросов тесно сотрудничает с Россией.

происходит на уровне министерств, а не на уровне высшего руководства Турции и тем самым Турция может использовать данную позицию для усиления собственных рычагов собственны позиций в проектах, связанных непосредственно с Россией.

Напомним, ранее стало известно, что таможенная система Турции начала блокировать оформление транзита санкционных грузов на территорию России. Трудности возникают при перевозке товаров из стран, которые ввели санкции против РФ, в рамках параллельного импорта.