Мужчина столкнул подростка под поезд в московском метро

По предварительным данным, подозреваемый уже не раз обращался в больницу за психиатрической помощью.

© Видео: Дептранс Москвы © Фото: Дептранс Москвы

Мужчина столкнул подростка под поезд на станции метро «Киевская» в Москве. Как утверждается, 15-летний юноша чудом выжил.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент происшествия. На записи видно, что подросток с рюкзаком стоит со смартфоном в руках у края платформы. Неожиданно сзади подходит мужчина и толкает его под прибывающий состав.

Мужчину, который толкнул школьника, сразу же схватили стоявшие рядом пассажиры и передали полиции. Предварительно, подозреваемый уже не раз нуждался в психиатрической помощи.

«Подросток жив, его жизни и здоровью ничего не угрожает, он будет дополнительно осмотрен врачами медицинского учреждения», - говорится в сообщении московской прокуратуры.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. На месте работают следователи.

В июле прошлого года в столичной подземке мужчина избил иностранца из-за отказа общаться.