Мужчина столкнул подростка под поезд в московском метро
Мужчина столкнул подростка под поезд на станции метро «Киевская» в Москве. Как утверждается, 15-летний юноша чудом выжил.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент происшествия. На записи видно, что подросток с рюкзаком стоит со смартфоном в руках у края платформы. Неожиданно сзади подходит мужчина и толкает его под прибывающий состав.
Мужчину, который толкнул школьника, сразу же схватили стоявшие рядом пассажиры и передали полиции. Предварительно, подозреваемый уже не раз нуждался в психиатрической помощи.
«Подросток жив, его жизни и здоровью ничего не угрожает, он будет дополнительно осмотрен врачами медицинского учреждения», - говорится в сообщении московской прокуратуры.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. На месте работают следователи.
В июле прошлого года в столичной подземке мужчина избил иностранца из-за отказа общаться.