В московском метро мужчина избил иностранца из-за отказа общаться

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Ночью в московском метро на станции «Цветной бульвар» 27-летний мужчина избил иностранца, отказавшегося с ним общаться. Подозреваемого уже задержали. В отношении него избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Заведено уголовное дело.

В столичном главке МВД сообщили, что конфликт начался еще в вагоне. Злоумышленник начал приставать к гражданину другого государства, но тот не поддался на провокации. Тогда после выхода на станцию мужчина повалил иностранца на пол и избил его.

На допросе зачинщик драки заявил, что хотел пообщаться, но, услышав отказ, разозлился. Теперь ему грозит лишение свободы.

Напомним, на днях в Евпатории неизвестный мужчина угрожал гранатой с выдернутой чекой. Таким образом он хотел отомстить своим обидчикам.