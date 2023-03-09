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Суд дал более 13 лет колонии связанному с делом Сафронова политологу

Тимур Шерзад
18:34 09.03.2023
По версии следствия, Сафронов передал конфиденциальную информацию о деятельности ВС РФ в Сирии живущему в Германии политологу Демури Воронину за 248 долларов.
Суд дал более 13 лет колонии связанному с делом Сафронова политологу
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости
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Мосгорсуд приговорил к 13 годам и 3 месяцам колонии политолога Демури Воронина. Он проходил по одному из эпизодов дела бывшего советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, которого осудили за государственную измену.  

«Суд признал виновным Демури Воронина по ст. 275 УК РФ и назначил ему наказание в виде 13 лет и 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы суда. 

При этом защита осужденного не стала обжаловать приговор, и он вступил в законную силу. 

Стоит отметить, что Воронин имеет гражданство не только России, но и Германии. До ареста он постоянно проживал в ФРГ. 

Адвокат Сафронова Иван Павлов* рассказал ТАСС, что, по версии следствия, Иван Сафронов передал в декабре 2015 года Воронину информацию о деятельности Вооруженных сил России в Сирии, а тот переслал ее германской разведке. При этом Воронин вознаградил Сафронова суммой в 248 долларов.

Ранее дело Сафронова прокомментировал президент России Владимир Путин. По его словам, предательство - самый большой грех. Путин подчеркнул, что Сафронова судили не за журналистскую деятельность. 

* Иван Павлов - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

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