Более 40 лет назад Прага бесплатно разрешила СССР пользоваться участками для своих дипломатических миссий. Россия это право унаследовала.

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Чешские власти намерены потребовать у России оплату за аренду земельных участков, где располагаются здания российской дипмиссии в республике. Об этом сообщает издание Seznam zprávy.

Прага планирует пересмотреть решения о бесплатной передаче права пользования 40 земельными участками, которые были выданы СССР. Эта земля предназначалась для размещения зданий советского внешнеполитического ведомства. Согласно договорам, право пользования этими участками перешло и к современной России.

«Когда эти участки и здания лишатся статуса миссии, России придется заплатить Чехии за аренду», - уточняет издание.

Как утверждают авторы статьи, МИД Чехии оценивает сумму долга за аренду в десятки миллионов крон, однако точная сумма не называется.

Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова сегодня заявила, что строительство Польшей военного центра на Украине втянет Варшаву в конфликт.