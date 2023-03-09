Захарова: строительство Польшей военного центра на Украине втянет Варшаву в конфликт
Польша втянется в конфликт при строительстве военного центра на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова приводит RT.
«То, что это чревато непосредственным втягиванием Польши в украинский конфликт, никого ни в Варшаве, ни тем более в Киеве вообще не беспокоит», - сказала она на брифинге.
Таким образом представитель российского внешнеполитического ведомства прокомментировала сообщения о намерении польской компании соорудить в Волынской области Украины военный учебный центр.
Накануне президент Польши Анджей Дуда в интервью CNN подтвердил готовность Варшавы передать Киеву оставшиеся на вооружении его страны МиГ-29. Также он призвал начать обучение украинских летчиков управлению американскими истребителями F-16. Сегодня о намерении вместе с Польшей поддержать Киев советскими истребителями заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь.