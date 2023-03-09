Пассажир показал видео из самолета Питер - Ижевск после начала пожара в двигателе

Предварительно, у авиалайнера загорелся двигатель из-за попавшей в него птицы.

© Видео: Юрий Викторов © Фото: Юрий Викторов

В распоряжении «Звезды» оказались кадры из самолета, вылетевшего из Санкт-Петербурга в Ижевск. Примерно через 10 минут после начала набора высоты борт подал сигнал тревоги, после чего было принято решение вернуться в аэропорт вылета.

На кадрах видно, что даже после того, как произошло ЧП, пассажиры соблюдают спокойствие, в салоне царит тишина.

Пассажир борта Юрий Викторов рассказал, что, по его ощущения, в самолете в один момент раздались звуки хлопков.

«Я не знаю, там что-то бабахнуло. Огонь был... Сели нормально. Понервничали кто-то. Все хорошо, без жертв, без паники», - сказал он.

Викторов отметил, что, как только пассажиры сообщили бортпроводникам об увиденном, экипаж оперативно принял решение вернуться Пулково.

Ранее стало известно, что Boeing 737, который вылетел из Санкт-Петербурга в Ижевск, вернулся в аэропорт.

Предварительно, загорелся двигатель из-за попавшей в него птицы. В общей сложности на борту находились 88 пассажиров, а также четыре члена экипажа. Посадка прошла штатно.