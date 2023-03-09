112: в Петербурге к аварийной посадке готовится пассажирский самолет
Предварительно, загорелся левый двигатель, о чем пассажиры сообщили экипажу.
© Фото: Bayne Stanley, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
В Петербурге к аварийной посадке готовится пассажирский самолет. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Как утверждается, около 20 минут назад борт совершил взлет из Пулково и направился в Ижевск, однако позже было принято решение вернуться в аэропорт вылета.
По данным канала, загорелся левый двигатель, о чем пассажиры сообщили экипажу. Предварительно, ЧП могло произойти из-за попавшей в двигатель птицы.
По последним данным, воздушному судну удалось благополучно приземлиться в Пулково.
В конце февраля в Красноярске из-за разгерметизации салона экстренно сел пассажирский самолет.