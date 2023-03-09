Shot: на Бали задержали телеведущего Михаила Шаца*

Сотрудники правоохранительных органов пришли к шоумену в рамках иммиграционного рейда.

© Фото: Pravda Komsomolskaya, Russian Look, GlobalLookPress

Известного телеведущего Михаила Шаца*, признанного в России иноагентом, задержали на Бали. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, силовики нагрянули в рамках иммиграционного рейда.

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов пришли в зал перед началом концерта Шаца*. Сейчас решается вопрос о депортации телеведущего из Индонезии.

Напомним, недавно сотрудники ФСБ и МВД задержали в Москве женщину по подозрению в госизмене. Она оказывала финансовую помощь украинским боевикам.

Задержание произошло, когда подозреваемая пытала покинуть территорию России. Суд арестовали женщину на два месяца.

* Михаил Шац - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.