Подозреваемая в госизмене женщина арестована на два месяца.

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Сотрудники Федеральной службы безопасности и Министерства внутренних дел задержали в Москве женщину по подозрению в государственной измене. По данным следствия, она оказывала финансовую помощь украинским боевикам.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России пресечена противоправная деятельность жительницы Москвы, причастной к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины», - говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Задержание произошло, когда подогреваемая пытала покинуть Россию. Лефортовский районный суд арестовали женщину на два месяца. Женщина подозревается в совершении преступления по статье 275 Уголовного кодекса России - «Государственная измена».

Ранее в Казани были задержаны два местных жителя, которые пересылали деньги участникам международных террористических организаций. В их отношении возбуждены уголовные дела.