В Словакии заявили о готовности отправить МиГ-29 Киеву вместе с Польшей

Как заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь, его польский коллега Мариуш Блащак поддержал отправку истребителей Украине.

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В Минобороны Словакии заявили, что готовы отправить вместе с Польшей истребители МиГ-29 киевскому режиму. Об этом рассказал министр обороны Словакии Ярослав Надь.

По словам Надя, Блащак готов отправить Украине «излишки» этих самолетов.

«Подтверждаю, что Польша официально согласна вместе отправлять МиГ Украине», - написал Надь в соцсети Facebook* (экстремистская соцсеть, запрещена в РФ).

Накануне президент Польши Анджей Дуда в интервью телеканалу CNN подтвердил, что Варшава готова передать Киеву оставшиеся на ее вооружении МиГ-29. Также он призвал начать обучение украинских летчиков управлению истребителями F-16.

Украина давно просит у союзников поставить ей боевые самолеты, прежде всего F-16, однако пока получает отказы. Активно тема передачи Киеву западных истребителей стала обсуждаться после того, как Европа и США согласились поддержать Украину своими танками.

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