Минфин США пригрозил Анкаре рисками за взаимодействие с Россией

Речь шла о поставках различных товаров в Россию, а также о банковских операциях с российскими юридическими и физическими лицами.

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Американский Минфин предупредил коллег из Турции о рисках, с которыми страна может столкнуться, поставляя товары в Россию. Заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведке Брайан Нельсон отметил, что особенно уязвимы турецкие банки и частный сектор.

Об этом Нельсон заявил, будучи с визитом в Турецкой Республике. Его слова приводит РИА Новости.

«Заметный за последний год рост вторичного турецкого экспорта и реэкспорта в Россию делает турецкий частный сектор особенно уязвимым для репутационных и санкционных рисков. Взаимодействуя с российскими организациями, находящимися под санкциями, турецкие банки и предприятия могут подвергнуться риску и потенциально потерять доступ к рынкам стран G7 и корреспондентским связям», - сказал замминистра финансов США.

Помимо этого, он призвал проводить проверку финансовую операций с физлицами и юрлицами РФ.

«Дабы снизить эти санкционные риски, я призываю вас, как финансовые учреждения, проводить усиленную проверку операций с российскими юридическими и физическими лицами - особенно в уязвимых секторах», - добавил Брайан Нельсон.

Он также выразил желание, чтобы бизнес и банки Турции приняли бы меры предосторожности, чтобы не допустить «транзакций, связанных с потенциальной передачей технологий двойного назначения, которые могут быть использованы российским военно-промышленным комплексом».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что отношения Эрдогана и Путина основаны на взаимном уважении, а также на взаимном доверии и на приверженности тем обязательствам, которые они на себя берут.