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Пользователи пожаловались на сбои в работе сервисов «Яндекса»

Анна Назайкина
17:31 06.02.2023
На данный момент проблемы удалось устранить, сервисы работают штатно.
Пользователи пожаловались на сбои в работе сервисов «Яндекса»
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Пользователи пожаловались на проблемы с доступом к сервисам «Яндекса», говорится в сообщении компании.

Поступали жалобы о сбоя в работе сервисов поиска, карт, музыки, а также «Кинопоиска».

В «Яндексе» заявили, что проблемы в работе были кратковременными и что в настоящий момент пользователи вновь получили доступ ко всем сервисам.

Ранее, 26 января, стало известно, что в Сеть утекли фрагменты кодов «Яндекса». Следует отметить, что в попавших в открытый доступ данных отсутствовала информация о пользователях. Компания начала расследование.

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