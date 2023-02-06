Пользователи пожаловались на сбои в работе сервисов «Яндекса»

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Пользователи пожаловались на проблемы с доступом к сервисам «Яндекса», говорится в сообщении компании.

Поступали жалобы о сбоя в работе сервисов поиска, карт, музыки, а также «Кинопоиска».

В «Яндексе» заявили, что проблемы в работе были кратковременными и что в настоящий момент пользователи вновь получили доступ ко всем сервисам.

Ранее, 26 января, стало известно, что в Сеть утекли фрагменты кодов «Яндекса». Следует отметить, что в попавших в открытый доступ данных отсутствовала информация о пользователях. Компания начала расследование.